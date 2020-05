GERMANIA Bundesliga: 10 calciatori positivi in prima e seconda divisione Sono gli esiti dei primi 1.724 tamponi eseguiti in vista della ripresa del campionato tedesco

Una prima serie di test ha rivelato 10 casi di positività al Covid 19 nei club tedeschi di prima e seconda divisione, che sperano di riprendere la competizione a maggio. Dei 1.724 test già svolti nei 36 club interessati, 10 hanno dato un risultato positivo. Secondo le normative in vigore in Germania, chiunque sia stato in contatto con un caso positivo deve osservare un periodo di isolamento di 14 giorni.



