Bundesliga al via: riparte il campionato tedesco. Occhi puntati da tutto il mondo

Il campionato tedesco è stato sospeso il 13 marzo e domani riprenderà proprio da li. 9 giornate al termine con il Bayern Monaco al comando con 55 punti, + 4 sul Borussia Dortmund. 5 le partite che si giocheranno in contemporanea 15.30 dove spicca il match tra Dortmund e Shalke. I gialli di Lucien Favre hanno la possibilità di portarsi ad un solo punto dai bavaresi attesi dall'Union Berlino domenica alle 18.

Ma oltre all'aspetto sportivo, domani riparte il primo evento sportivo di grande importanza, una sorta di esclusiva mondiale con tutti gli altri campionati ancora fermi che osserveranno e prenderanno appunti su quelli che saranno gli aspetti legati al virus. In sostanza c'è grande curiosità per vedere cosa succederà nei 90 minuti in questa nuova era di convivenza tra “due C”: calcio e covid.

Nuova era dicevamo come se fossimo davanti ad un fatto nuovo. Karl – Heinz Rummenigge detto Kalle guarda oltre all'aspetto calcistico. “Avremo – ha detto l'ex Inter – un miliardo di telespettatori, non sarà solo pubblicità per il nostro calcio, ma per la nostra nazione, per la nostra politica che ha permesso il contenimento della pandemia”.

Mentre in Italia si discute ancora i tedeschi viaggiano veloci soprattutto nelle decisioni: approvate le 5 sostituzioni. Il protocollo prevede 300 persone dentro e fuori lo stadio. Squadre in campo distanziate, niente paggetti, niente strette di mano tra capitani. Esultanza esclusivamente personale, e guai agli assembramenti intorno all'arbitro per contestarne le decisioni. Distanziamento obbligatorio e mascherine per i giocatori che andranno in panchina. Mascherina anche per gli allenatori che potranno sollevarla solo per impartire urla e consigli alla squadra ma solo se in isolamento totale. Un altro calcio, un altro inizio.