Bundesliga: triplicato l'audience TV

La prima giornata del campionato di calcio tedesco dopo oltre 2 mesi stop, è stata seguita da 6 milioni telespettatori. Triplicato dunque l'audience TV, un record assoluto per la Bundesliga, In totale, un incremento del 320 per cento.



