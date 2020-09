SERIE A Buona la prima di Pirlo: "Alleno grandi giocatori" Ranieri duro coi suoi: "Inaccettabile consegnarsi senza lottare"

In serie A tutto facile per la Juventus che supera agevolmente per 3-0 la Sampdoria. Per il tecnico bianconero Andrea Pirlo buona la prima, Claudio Ranieri invece è molto duro con l'atteggiamento della sua Sampdoria.



