SERIE C Buona la prima per Gaburro, l'Olbia batte l'Arezzo per 1 a 0 I sardi non vincevano in campionato dal 2 novembre

Dopo sei sconfitte consecutive e l'ultimo posto in classifica, l'Olbia decide per il cambio di allenatore: via Greco, dentro l'ex Rimini Marco Gaburro. Allo Stadio Bruno Nespoli arriva l'Arezzo, toscani in piena lotta play-off ma reduci dalla sconfitta interna con il Pescara. Bellissimo l'omaggio da parte del pubblico a Gigi Riva, che in Sardegna ha scritto pagine indelebili della storia del calcio italiano. Primo tempo equilibrato, ospiti che provano a fare la partita ma l'Olbia concede pochi spazi alla formazione amaranto. L'unico sussulto alla mezz'ora con il tentativo di Ragatzu respinto dalla retroguardia toscana, La gara si sblocca ad inizio ripresa. Trombini su oppone al diagonale di Bianchimano ma la palla resta li e Dessena con il destro al volo firma il vantaggio dei padroni di casa. Olbia che interrompe un digiuno dal gol che durata da oltre due mesi, precisamente dal 26 novembre. Il vantaggio dei sardi scuote l'Arezzo che ci prova con Gaddini, destro a giro ad un soffio dalla porta di Rinaldi. Al 70esimo ospiti vicinissimi al pari. Cross di Donati per Gucci che sul secondo palo non trova lo specchio della porta. Cambia Gaburro, esce Bianchimano, dentro Nicola Nanni. Subito dopo la punizione di Ragatzu che termina non troppo distante dalla porta avversaria. L'ultima emozione a dieci minuti dal termine. Splendido fraseggio degli amaranto che portano alla conclusione di Mawuli respinta da un super Rinaldi che salva porta e risultato. Seconda sconfitta consecutiva per l'Arezzo che resta fermo a 29 punti mentre dopo quasi tre mesi, l'Olbia torna ad assaporare il gusto della vittoria.

