SUPERCOPPA SERIE C Buona la prima per il Padova: 1-0 ad Avellino e Supercoppa più vicina La Supercoppa di Serie C si apre con il successo di misura del Padova al “Partenio” di Avellino: decide una rete di Capelli poco dopo il quarto d'ora.

Festa sugli spalti e festa in campo: Avellino e Padova, vincitrici del Girone C e del Girone A, si affrontano nella prima delle tre sfide che assegnano la Supercoppa di Serie C. Ritmi di fine stagione, alla fine la spuntano di misura i veneti che “espugnano” il Partenio. La prima chance però è di marca irpina: uno-due ad ampio respiro, Palumbo mette dentro e Patierno non inquadra lo specchio della porta. Capovolgimento di fronte e – a sorpresa – passa il Padova: lo stesso Patierno svirgola, Cretella serve immediatamente Capelli che non ci pensa due volte e calcia da 30 metri, fulminando Iannarilli con un missile che muore sotto l'incrocio dei pali. La perla del centrocampista biancoscudato vale l'1-0. I tentativi da lontanissimo sono una soluzione per il Padova, che ci riprova poco dopo con Faedo: questa volta Iannarilli è attento e alza in corner.

La reazione dell'Avellino arriva soltanto nella ripresa: Rigione stacca ma arriva sulla sfera già in caduta e non dà né forza né precisione. L'unica parata della partita di Fortin sarà dopo aver scavallato l'ora di gioco e sarà questa, sul tiro dalla distanza di Palmiero. Con cuore, i Lupi ci provano anche nel recupero: Lescano si avventa sulla palla vagante ma spara in curva. Al triplice fischio, però, partono i festeggiamenti. Quelli del Padova che ora vorrà completare l'opera contro l'Entella nell'ultimo match di Supercoppa e anche quelli dell'Avellino che giocheranno la seconda a Chiavari ma intanto alzano al cielo il trofeo. I biancoverdi tornano in B sette anni (e un fallimento) dopo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: