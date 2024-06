EURO 2024 Buona la prima per l'Italia, vittoria per 2-1 in rimonta contro l'Albania

Buona la prima per l'Italia, vittoria per 2-1 in rimonta contro l'Albania.

L'Italia vince 2-1 in rimonta contro l'Albania la sua partita d'esordio agli Europei. Dopo aver subito il gol più veloce della sua storia e degli Europei, l'Italia ribalta in pochi minuti l'Albania e si prende la prima partita di Euro 2024, dando una prova di grande coraggio, sostanza e tecnica in uno stadio, quello di Dortmund, colorato quasi tutto del rosso della Nazionale delle Aquile. L'Albania dura praticamente 23 secondi, quelli dell'istant gol di Bajrami lanciato in porta dalla folle rimessa laterale di Dimarco. Poi ci sono solo gli azzurri che la riprendono in un quarto d'ora, con un bel colpo di testa di Bastoni ed il 2-1 firmato da Barella che scaccia via tutti i dubbi sulle sue condizioni nei giorni del ritiro a Iserlohn.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: