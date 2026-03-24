Burioli: "Italia ai Mondiali? Voglio essere ottimista"

Il Capo Redattore allo Sport del Corriere Romagna Alessandro Burioli

Ospite di "Cose di Calcio", Il Capo Redattore allo Sport del Corriere Romagna Alessandro Burioli ha parlato del play off che attende l'Italia per qualificarsi ai Mondiali:

"Credo che l'Italia sia nettamente favorita nella partita di giovedì sera contro l'Irlanda del Nord. Lo dicevo anche alla Vigilia d'Italia-Macedonia del Nord di quattro anni fa. Speriamo che questa volta vada in modo differente. Lo stato di salute del calcio italiano in questo momento non è assolutamente dei migliori. C'è il rischio, purtroppo, di restare fuori, ma per quest'anno io sono abbastanza ottimista. Anche se poi, una volta battuta l'Irlanda del Nord, bisognerà capire, perché c'è il rischio di andarsi a giocare tutto in Galles o in Bosnia, e lì bisognerà tirare fuori anche gli attributi, oltre alla qualità tecnica di questa nazionale".

Venendo alle cose di casa nostra, come sta il calcio romagnolo?

"Il calcio romagnolo quest'anno ha perso per strada una delle sue società, il Rimini. Purtroppo, per le cose che abbiamo trattato tutti in questi mesi, non sta, secondo me, molto bene, perché partendo, per esempio, dalla Serie D, rischiamo di fare l'end-plan, cioè quattro squadre San Marino-Imolese, Tropical-Coriano e San Maurese rischiano, tutte e quattro, di retrocedere. Venendo su, sta un po' meglio. Il Cesena credo che sia salvato definitivamente, vincendo contro il Catanzaro, e sia rilanciato verso il play-off, che se li facesse sarebbe il secondo anno consecutivo. Comunque, il Cesena è quella che sta più in salute. Credo che stia molto bene in Ravenna, perché ha una proprietà solida, e il Forlì immagino, io penso che ormai sia salvo. E' stata una sorpresa, sia quest'anno che l'anno scorso. E sta tenendo su un po' a galla, un po' a tutti, perché avere tre squadre, tre professionisti, è comunque un risultato discreto".









