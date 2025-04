SERIE C Buscè: "Abbiamo raccolto i frutti di un grande lavoro". Chiappella: "Orgoglioso dei miei, e complimenti al Rimini" Nel dopo partita l'analisi dei due tecnici Antonio Buscè e Andrea Chiappella

Antonio Buscè allenatore Rimini: "Le emozioni fanno parte di noi esseri umani, io a volte le trattengo ma non ho filtri, a differenza di tanti altri, non ho filtri e quindi è un qualcosa che pensavo, sognavo e desideravo. E' una grande soddisfazione venire il primo anno a Rimini nei professionisti e fare questo è qualcosa di straordinario e se oggi siamo arrivati a questo è perché sono andato sempre avanti per la mia strada, assieme ai ragazzi, assieme alla squadra che mi hanno seguito sin dal primo giorno, hanno creduto in me, hanno creduto nel lavoro che facevamo e abbiamo improntato un certo tipo di discorso. Quando dicevo all'inizio poi raccoglieremo i frutti e alla fine i frutti sono sono arrivati quindi un'ulteriore soddisfazione perché ho visto poi anche la squadra crescere, alcuni giocatori crescere in maniera esponenziale e quindi è stato tutto in insieme dove vado poi a rimarcare le emozioni quando poi un allenatore prova prima che un allenatore è l'essere umano"

Andrea Chiappella allenatore Giana Eminio: "Quello che mi sento di dire è che sono orgoglioso e al tempo stesso amareggiato, è normale amareggiato perché comunque ne usciamo sconfitti, ma orgoglioso del percorso che ha fatto la mia squadra. Poi abbiamo trovato secondo me un grandissimo Rimini, un Rimini che ha fatto altrettanto due grandi finali come l'ha fatta la Giana e alla fine ne sono usciti vincitori, le scuole l'hanno interpretata questi finali in maniera diversa, ognuno con le proprie armi, però mi sento anche di sottolineare la bravura del Rimini e il merito che hanno messo sul campo e quindi complimenti a loro per la vittoria".

