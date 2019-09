C'è il debutto di Atzori sulla panchina dell'Imolese

La C chiude la settimana intesiva con le partite del settimo turno che comincia stasera col derby emiliano di alta classifica tra Piacenza e Carpi. Tutta domani la Romagna uscita con le ossa rotte dal mercoledi sera insolitamente agonistico. Alle 15 al Benelli il Ravenna cerca di ripartire e chiede strada ad una Sambenedettese spigolosa ed esperta, da affrontare in emergenza se è vero come è vero che a Foschi mancano 4 titolarissimi. Alle 17,30 al Manuzzi tanti motivi di interesse nel derby tra Cesena e Imolese. Bianconeri sconfitti, ma non demoliti a Padova senza Modesto in panchina contro il fanalino di coda che la panchina ha già deciso di cambiarla. Esordirà al timone della squadra rossoblu Gianluca Atzori, tecnico esperto al quale la società chiede di approdare in acque meno agitate. Il Rimini, che non vince dalla prima giornata, va a Modena a giocare una partita contro una squadra qualitativamente interessante e in ripresa dopo la falsa partenza. Per il resto curiosità per la capolista Padova in trasferta a Fermo a giocare una partita da tripla. Spettatori interessati gli audaci di Reggio, appena due punti sotto e in trasferta al Menti, ma contro l'Arzignano ancora in pieno assestamento nella nuova categoria e insomma quella di provarci è ben più di un'idea.