C'è il debutto di Colucci sulla panchina del Ravenna

La C ritorna per la puntata numero 12 di un campionato che il Covid tiene sempre sotto scopa. Nel week end non si giocherà la partita tra Legnago e Imolese. I veneti litigano ancora con i tamponi, e dopo quella di domenica contro il Fano saltano la seconda di fila. Come l'Imolese battuta senza giocare dal buio del Galli. Al momento è l'unico stop programmato. Si comincia dunque domani con Perugia-Gubbio, il derby umbro al quale tutti hanno da chiedere. I padroni di casa devono togliere il freno a mano (1 vittoria e 2 pari nelle ultime 3) e il Gubbio finalmente sbloccato non ha intenzione di lasciare campo libero. Vedremo domani. Tutto il resto invece domenica. Con ben 2 big match. Il primo si gioca tra Feralpi Salò e Padova. Quelli di Mandorlini hanno un altro passo (4 vittorie nelle ultime 5) e prenotano la prima fuga di stagione. Chiedendo aiuto al Modena che nell'altro scontro ai piani alti ospita al Braglia il lanciatissimo Sud Tirol. Se le due vittorie consecutive furono per il Cesena vera gloria lo dirà il Matelica, da affrontare in trasferta, in un match che un anno e mezzo fa assegnava il campionato di serie D. Curiosità per vedere cosa si dovrà inventare Leo Colucci, alla prima sulla panchina del Ravenna con la squadra da rianimare dopo l'asfaltata di Cesena. Dopo quasi un mese dovrebbe rivedere il campo l'Arezzo a sfidare il Fano nella partita tra le uniche due squadra che non hanno ancora vinto.