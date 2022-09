EUROPA LEAGUE C'è il Feyenoord ma Sarri pensa ancora ai torti arbitrali in campionato Il tecnico biancoceleste dichiara: “rifarei tutto quello che ho fatto (riferimento alle polemiche del dopo Lazio – Napoli arbitro Sozza) il mio avvocato avrà tanto lavoro”

C'è il Feyenoord ma Sarri pensa ancora ai torti arbitrali in campionato.

C'è il Feyenoord per il primo turno di Europa League Gruppo F, questa sera ore 21 all'Olimpico di Roma, ma il tecnico biancoazzurro ha approfittato della visibilità europea per mandare un chiaro segnale alla classe arbitrale italiana. Questa sera però la testa deve essere rivolta solo agli ospiti olandesi che hanno qualità sufficienti per mettere in difficoltà chiunque ed è quindi il caso di affrontarla con la giusta concentrazione. Pochi i cambiamenti di formazione per Sarri che dovrebbe dare spazio al portiere Maximiano al posto di Provedel, l'ex Napoli Hysaj troverà spazio sulla corsia esterna sinistra e Basic farà rifiatare, almeno dall'inizio Milinkovic Savic. Si gioca all'Olimpico di Roma alle 21.

