C'è il Liverpool per l'Inter. Meglio alla Juventus con il Villareal

Per le qualificate del Gruppo D, ossia Real Madrid e Inter il sorteggio degli ottavi suona come una condanna. I blancos pescano, nel sorteggio bis, Messi. Peggio non poteva andare al Real Madrid testa di serie, che dovrà affrontare il Paris Saint Germain, una colonia di campioni che in qualche modo stanno cercando di dare un senso ad un club che con gli investimenti fatti non può più permettersi di collezionare solo brutte figure europee. Vincere la Ligue 1 non basta più.

Il pasticcio, mai visto in precedenza della Uefa, trasforma l'Ajax nel Liverpool per l'Inter. E' logico che Zanetti e Marotta siano usciti da Nyon scuri in volto. Klopp tornerà a San Siro a distanza di 2 mesi. Sono bastate le seconde linee ai red già ampiamente qualificati ai gironi per battere il Milan, ci vorrà qualcosa di più con l'Inter ma è chiaro che la squadra di Klopp è favorita. 4 i precedenti, con il Liverpool vincente tre volte

Per la Juventus sorteggio fortunato bis. Non ci sarà lo Sporting Lisbona ma il Villareal. Anche in questo caso, casualità, gli spagnoli hanno giocato e vinto l'ultimo match in Italia contro l'Atalanta. Se i bianconeri riusciranno a ritrovare lo smalto perduto, il match è nettamente alla portata. La formazione allenata da Emery si trova al 13° posto della Liga.

Gli altri match degli ottavi: Salisburgo – Bayern Monaco, Sporting Lisbona – Manchester City, Benfica – Ajax, Chelsea – Lilla, Atletico Madrid – Manchester United. Definiti anche i play off di Europa League con match interessantissimi come Barcellona – Napoli; Atalanta – Olympiacos e Porto – Lazio.