EURO2020 C'è Italia-Austria: ballottaggio Verratti-Locatelli Ancora fuori Chiellini e Florenzi, in mediana è favorito il giocatore del PSG.

A Euro2020 comincia la fase a eliminazione diretta ed è subito Italia contro Austria. Alle 21, gli azzurri in campo contro la seconda del Gruppo C, guidata dal difensore Alaba, fresco di passaggio dal Bayern Monaco al Real Madrid, e dalla punta ex Inter Arnautovic. Per Mancini resta il dubbio a centrocampo tra Verratti, appena rientrato dopo l'infortunio al legamento, e Locatelli, che l'ha ottimamente sostituito nelle prime due gare: in vantaggio il giocatore del Paris Saint Germain.

[Banner_Google_ADS]



Dietro ancora fuori Chiellini, che si è allenato col gruppo, e Florenzi: tocca a Di Lorenzo e Acerbi, che affiancheranno Bonucci e Spinazzola. Per il resto Donnarumma in porta, Barella e Jorginho a completare la mediana e tridente Berardi-Immobile-Insigne. Sentiamo il CT Roberto Mancini, che non scioglie il dubbio Verratti-Locatelli, e il capitano Leonardo Bonucci, intervenuto sulla questione dell'inginocchiarsi per solidarietà contro il razzismo: anche qui, se gli azzurri lo faranno lo scopriremo al via della partita.

[Banner_Google_ADS]



Video Gallery

I più letti della settimana: