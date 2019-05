C'è Milan-Bologna, Mihajlovic: "Giocano Svanberg e Calabresi"

Sinisa Mihajlovic

Stasera il turno di Serie A si chiude con la partita tra il Milan, alla disperata ricerca di punti per la Champions, e il Bologna, che invece è vicino a chiudere il discorso salvezza. Rossoblu con due titolari squalificati, ossia M'Baye e soprattutto Soriano, uomo chiave dell'attacco. "Li sostituiranno Calabresi e Svanberg, che anche se in Svezia giocava esterno è l'unico giocatore in con le stesse caratteristiche di Soriano" dice Sinisa Mihajlovic, che poi, alla sua pittoresca maniera, conferma tutti gli altri titolari delle ultime giornate.