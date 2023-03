SERIE A C'è Napoli-Atalanta, Spalletti: "Non cerchiamo reazioni, con la Lazio nessun errore" Il tecnico azzurro: "Loro ti illudono di avere il controllo, cercheremo gli spazi tra gli uomini".

Il 2-1 dello Spezia sull'Inter ha aperto il 26° turno di Serie A. Oggi altre tre partite: spicca, alle 18, Napoli-Atalanta, con gli azzurri che hanno l'occasione per allungare in vetta. "Non cerchiamo reazioni per il ko con la Lazio", dice Luciano Spalletti.

