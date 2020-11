SERIE A C'è Sassuolo-Inter, De Zerbi: "Vogliamo fare la partita" Il tecnico dei neroverdi secondi in classifica: "Non andremo all'arrembaggio, ma non saremo nemmeno attendisti".

La nona giornata di Serie A si apre coi tre anticipi di oggi. Alle 15 il Sassuolo secondo in classifica ospita l'Inter: "Vogliamo fare la partita - dice il tecnico neroverde Roberto De Zerbi - non andremo all'arrembaggio, ma non saremo nemmeno attendisti".

