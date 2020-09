EUROPA LEAGUE C'è Shamrock-Milan, Pioli ritrova Ibrahimovic Tra i convocati c'è Tonali, fuori Paquetà e gli indisponibili Rebic, Romagnoli e Leao.

Non solo Tre Fiori, il secondo turno di qualificazione all'Europa League vede l'entrata in scena del Milan, impegnato sul campo degli irlandesi dello Shamrock Rovers. Oltre a Paquetà, fuori per scelta tecnica, Pioli è senza Romagnoli (infortunato), Leao (positivo al covid) e Rebic (squalificato) ma recupera Ibrahimovic, che per il tecnico, nonostante non abbia presenziato nelle amichevoli, è pronto.

