C'è Spal-Rimini, il derby da non sbagliare

La ventisettesima puntata della caccia all'Entella comincia presto e finisce tardi. Già stasera il primo anticipo tra Gubbio e Pineto e poi sempre in campo fino ai posticipi di lunedì. E comunque l'Entella che guarda tutti dall'alto c'è domenica quando va a Legnago a giocare una partita che stando ai valori meno partita non si può. Occasione per allungare ancora su una Ternana che invece a Campobasso qualche problema potrebbe averlo anche se i molisani, contestatissimi e in piena crisi, non sono certo nel miglior momento del loro campionato. E così il duello si rinnova a distanza con almeno 2 spettatrici interessate.

La Torres, che non ha sfondato contro il Gubbio, deve farlo contro l'Arezzo per non allungare ancora una classifica da tenere compatta e la Vis che il ruolo di sorpresa vuole giocarselo fino in fondo e certo non può essere il Sestri Levante a metterlo in dubbio. Di particolare interesse infine due sfide. Quella tra il rinato Pescara e un Ascoli che invece il cambio di passo non l'ha mai trovato e soprattutto quella del Mazza tra Spal e Rimini. La squadra di Baldini deve solo vincere, i biancorossi sono l'avversario peggiore reduci come sono dalla bella semifinale di Coppa dominata contro il Trapani.