SERIE C C'è una vittoria tra il Modena e la B Grosseto retrocesso, all'ultima di campionato gli altri verdetti

Tutto aperto o quasi a 90 minuti dal termine, col Modena che ha già fallito due match point e la Reggiana che si è riportata in scia. Difficile pensare che i canarini non battano un Pontedera placidamente salvo, ma è chiaro che la B per i gialloblù è vicina e non ancora agguantata. Tra chi ha raggiunto la salvezza al penultimo giro c'è anche il Teramo che riceve senza troppo da chiedere una Reggiana che dovrà al contempo vincere e attendere buone nuove. Due candidate anche al terzo posto, utile per saltare i primi due turni dei play off. La prima è il Cesena che dovrà almeno pareggiare a Siena per respingere gli assalti del Pescara. Gli abruzzesi sono obbligati a vincere, ma l'avversario designato l'Imolese è già certa di dover disputare i play out, mentre il Siena vincendo può ancora agguantare gli spareggi promozione. Intrecci che generano motivi di interesse verso l'ultima della stagione regolare.

In sostanza la sola amichevole programmata riguarda quella tra il retrocesso Grosseto e l'Olbia, già salvo. Pistoiese, Viterbese, Fermana e Imolese sono le designate a giocarsi le chance di sopravvivenza ai play out. Ne resteranno due su quattro. E così si chiuderà un campionato che ha visto le emiliane andarsene presto per i fatti loro, dopo l'illusorio girone d'andata di un Cesena che via via si è staccato. Qualche talento, pochi, qualche giovani di prospettiva in mezzo ad una categoria che premia la gamba più che la tecnica e che assaggerà anche il var nelle semifinali dei play off. Una botta di vita per fare come i grandi, in attesa di una riforma sempre più invocata, sempre più urgente e sempre ferma all'orizzonte.

