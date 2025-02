L'impresa del Rimini in Coppa Italia al centro della trasmissione di approfondimento della San Marino Rtv 'C vediamo il lunedì'. Ospite il Dg Giuseppe Geria. Appuntamento alle 21.00 con Roberto Chiesa e Maurizio Marin che analizzeranno anche la frenata delle squadre di vetta nell'ultima giornata di Serie C con inevitabile riallineamento della classifica.