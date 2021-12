SERIE A Cade il Napoli, il Milan si riprende la vetta

C'e di nuovo il Milan in testa alla classifica del campionato di Serie A, nel primo degli anticipi del sabato i rossoneri hanno battuto per 2-0 la Salernitana, scavalcando il Napoli che in serata è stato sconfitto al Maradona dall'Atalanta per 3-2.

Continua anche il volo dell'Inter che ha travolto la Roma in trasferta per 3-0 ed è ora seconda ad un solo punto dal Milan.

