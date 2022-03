SERIE C Cade l'Entella, pareggia il Pescara Liguri sconfitti (1-0) a Grosseto, a Teramo il derby d'Abruzzo finisce 0-0

Il Grosseto si regala un pomeriggio da grande a spese di un'Entella sdentata nella corsa al terzo posto. Padroni di casa che la sbloccano e se la prendono: bella verticalizzazione per Nocciolini: El Barba si muove sul mancato anticipo e mancato fallo di Chiosa e infila il gol che decide il match. Il resto, eccezion fatta per la sberla alta di Semeraro succede tutto nel secondo tempo. Quando il Grosseto legittima e va molto vicino a chiuderla subito in avvio. Bella combinazione Nocciolini, Raimo, la traversa respinge tutto e poi Piccoli non riesce ad essere efficace nella ribattuta. L'Entella gioca con fatica, ma con il colpo di testa di Magrassi fa davvero paura. Ma sono sempre i padroni di casa a condurla, Arras gira e Borra interviene sicuro. Quando il suicidio collettivo della difesa ligure offre a Raimo l'occasionissima, il secondo palo di giornata stoppa ancora il Grosseto. Così nel finale ci vuole un miracoloso volo di Barosi su Morra a salvare 3 punti di platino. La corsa al terzo posto è più simile a una camminata.

Va piano anche il Pescara, solo pari senza gol a Teramo. Un tempo a testa nel derby d'Abruzzo: D'Ursi si accentra e la mette a giro, Perrucchini molto bene, Spingono gli ospiti, Pontisso sfonda e la mette, Mordini salva tutto in scivolata. Prima dell'intervallo Perrucchini a vuoto, Ferrari colpisce e Arrigoni sulla linea di porta toglie un gol fatto. Solo Pescara fin qui, solo Teramo nella ripresa. Soprano di testa troppo centrale. Occasione vera invece quando Bernardotto si fa spazio e la conclusione di De Grazia muore a pochi centimetri dal palo. Finale con Jacoponi dal salotto di casa quasi fa saltare il banco e invece finisce zero di qua e zero di là.

