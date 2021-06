Calcagno: "Con le nuove norme poche chance per le squadre piazzate nei play off di D di salire in C"

E ieri sera a Cpiace è intervenuto il Presidente dell'Associazione Calciatori Italiana Umberto Calcagno con il quale si sono toccati diversi argomenti: dalla stagione di Serie C che sta terminando, alle regole che riguardano i giovani, all'utilità dei play off di serie D che di fatto non danno diritto ad alcuna promozione e con le nuove norme ministeriali sarà difficile vedere squadre di C non iscritte per far posto a quelle di D, e infine Calcagno è tornato sulla proposta di Gravina, quella di proporre a tutti i giocatori un corso di primo intervento dopo il caso Eriksen.







