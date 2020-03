SERIE C Calcagno: "I 60 club di serie C sono in regola. Ora dobbiamo prepararci al dopo crisi" Il Vice Presidente AIC, Umberto Calcagno, ha parlato a San Marino RTV della crisi attuale

"Dobbiamo pensare che i Presidenti dei Club sono soprattutto aziendalisti. Difficile immaginare che chi ha una crisi aziendale possa investire nel calcio. Chi ha un patrimonio da poter destinare alla propria azienda per risollevarla è molto complicato pensare che poi possa avere anche risorse da rinvestire nel calcio. In questo momento - conclude Calcagno - non possiamo pensare di risolvere i problemi del nostro mondo per garantire una continuità alle nostre società".

Nel vide l'intervista a Umberto Calcagno, Vice Presidente AIC

