FISIOTERAPIA Calciatori di A, B e C seguiti nel recupero post infortunio a San Marino Fisio 32 in collaborazione con Nest Football a sede al centro Admiral di Dogana e accompagna i professionisti nel recupero post infortunio.

A San Marino è nata Fisio 32 un progetto che ha come obiettivo il completo recupero del calciatore professionista attraverso un percorso personalizzato che prevede trattamenti fisioterapici, lavoro sul campo, in piscina, su sabbia per poi recuperare attraverso macchine di recovery di ultima generazione come camera iperbarica, crioterapia e pressoterapia. Il calciatore professionista che arriva in Repubblica, viene seguito passo a passo nella sua riabilitazione che comprende anche sedute nella piscina del Multieventi Sport Domus e parte tecnico/tattica al campo di Serravalle B. Matteo Ficini e Amerigo Ricci Masotti sono i fondatori del progetto che ha come partnership Nest Football di Nicolò Ferrari il quale collabora con Alberto Matri e Pier Filippo Capello. Uno dei giocatori seguiti in questo momento è l'attaccante della Nazionale sammarinese e dell'Ancona Filippo Berardi. Uno dei prossimi obiettivi a breve di Fisio 32 è quello di rispondere alle richieste dei tanti giocatori che non intendono perdere tempo nemmeno durante le vacanze e vogliono stringere i tempi. Prevista per il prossimo anno una sede a Ibiza dove trascorrono le vacanze diversi giocatori professionisti. Matteo Ficini uno dei fondatori di Fisio 32, ha vinto l'argento in coppia con Francesco Tabarini nel Beach Volley ai Giochi dei Piccoli Stati di Andorra 2005.



