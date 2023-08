SERIE A Calcio, Adriano Galliani: "Carlos Augusto ha scelto l'Inter per la Champions"

Adriano Galliani ha parlato del trasferimento di Carlos Augusto dal Monza all'Inter. La scelta del giocatore brasiliano è ricaduta sui neroazzurri per non perdere l'occasione di giocare la Champions League.

