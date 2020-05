SERIE A Calcio: c'è il protocollo per giocare, Spadafora: "Ripresa Serie A 18 o 20 giugno"

Calcio: c'è il protocollo per giocare, Spadafora: "Ripresa Serie A 18 o 20 giugno".

Il protocollo per la ripresa del campionato di serie A è stato inviato al Governo con un giorno di anticipo. Se e quando la Serie A ricomincerà a giocare si deciderà giovedì, quando il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora riceverà i vertici di Lega e Federcalcio. "Decideremo insieme se e quando riprendere, le date sono il 13 o il 20 giugno". Lega Calcio e FIGC sperano in una modifica della norma sulla quarantena che prevede, in caso di positività, 14 giorni di isolamento per l'intera squadra. Al momento il tampone è previsto ogni 4 giorni, il test sierologico ogni 14, ma per iniziare a giocare il calendario dei controlli andrà adeguato per non effettuarli nella giornata della partita. Non è escluso che vengano adottati test rapidi, in grado di fornire risultati in pochi minuti. Tra i tanti argomenti all'ordine del giorno anche la possibilità di trasmettere in chiaro la "diretta gol" delle partite come sta facendo la Bundesliga. Un iniziativa utile ad evitare assembramenti in luoghi pubblici e sopratutto nei bar.



I più letti della settimana: