Calcio: Capo Verde nella storia, si qualifica per i mondiali

Se da una parte c'è l'Italia che vive l'incubo di saltare per la terza volta consecutiva la fase finale del mondiale, dall'altra ci sono le belle storie di Nazionali che al mondiale ci andranno per la prima volta. In ordine di tempo l'ultima è quella di Capo Verde, nazionale africana che vince a sorpresa il girone davanti al Camerun e può vivere un sogno incredibile. Capo Verde è un arcipelogo di dieci isole nell'Oceano Atlantico con una popolazione di 500 mila abitanti. Al National Stadium di Praia c'erano 14 mila tifosi per sostenere e festeggiare la nazionale di Capo Verde, che sarà il paese più piccolo a giocare i mondiali di calcio. Tre anni fa, il 28 marzo 2022, la Nazionale di San Marino aveva affrontato in amichevole a Murcia, in Spagna, Capo Verde perdendo per 2-0.







