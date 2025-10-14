TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
12:48 Rovereta '57: il colpo di mano che cambiò la storia di San Marino 07:59 Rimini celebra San Gaudenzo tra fede, musica e solidarietà 07:47 Eurovision 2026: la partecipazione di Israele verrà discussa a dicembre 07:18 Strage a Castel d’Azzano: tre carabinieri morti in un’esplosione durante uno sgombero
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio

Calcio: Capo Verde nella storia, si qualifica per i mondiali

La nazionale africana chiude davanti al Camerun il girone e raggiunge la fase finale dei prossimi mondiali. Nel 2022 l'amichevole giocata contro San Marino

di Elia Gorini
14 ott 2025
Calcio: Capo Verde nella storia, si qualifica per i mondiali

Se da una parte c'è l'Italia che vive l'incubo di saltare per la terza volta consecutiva la fase finale del mondiale, dall'altra ci sono le belle storie di Nazionali che al mondiale ci andranno per la prima volta. In ordine di tempo l'ultima è quella di Capo Verde, nazionale africana che vince a sorpresa il girone davanti al Camerun e può vivere un sogno incredibile. Capo Verde è un arcipelogo di dieci isole nell'Oceano Atlantico con una popolazione di 500 mila abitanti. Al National Stadium di Praia c'erano 14 mila tifosi per sostenere e festeggiare la nazionale di Capo Verde, che sarà il paese più piccolo a giocare i mondiali di calcio. Tre anni fa, il 28 marzo 2022, la Nazionale di San Marino aveva affrontato in amichevole a Murcia, in Spagna, Capo Verde perdendo per 2-0.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio