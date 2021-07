Calcio: da Marotta a Galliani, tutti a Rimini per il mercato estivo

Da Marotta ad Ausilio, passando per il suo vice Baccin: tutta l'Inter è presente a Rimini per la cerimonia di apertura del calciomercato estivo al Grand Hotel. Non solo, anche Carnevali (AD del Sassuolo) e Galliani (AD del Monza) per un parterre ricco di ospiti. Come a settembre 2020, il Grand Hotel di Rimini si conferma la location ideale per la kermesse dei grandi protagonisti del mondo del calcio italiano e, a pochi metri di distanza, all'interno del Parco Fellini, la mostra "Colpi da Maestro: 70 anni di storia del Calciomercato" tornerà accessibile al pubblico.

Un'esposizione ideata e prodotta da Master Group Sport in collaborazione con ADiSe, curata da Matteo Marani, e patrocinata da FIGC, Lega Serie A e, per la tappa romagnola, dal Comune di Rimini, ripercorre i più grandi affari della Serie A del Dopoguerra, incrociandoli con la storia sociale e politica dell'Italia.

In serata il Talk Show dal titolo "Colpi da Maestro", condotto dal giornalista Davide Camicioli alla presenza del Vice Direttore di Sky Sport e curatore della mostra Matteo Marani, del Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e di alcuni dei grandi protagonisti del Calciomercato del passato e dell'attualità del panorama italiano che hanno raccontato aneddoti e retroscena dei colpi che hanno segnato la storia del calciomercato.



