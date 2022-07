CALCIO ESTATE Calcio estate, premiati i migliori interpreti della stagione 2022 La Fiorita campione di San Marino fa tris di premi, Gjurchinoski premiato come giocatore straniero

La Fiorita campione di San Marino fa tris di premi nella serata di gala del calcio Sammarinese, che si è svolta lunedì al San Marino Stadium. Il Pallone di cristallo 2022, premio riservato al miglior giocatore sammarinese o residente, è andato al difensore centrale Roberto di Maio, che dal prossimo anno lascerà i gialloblù per vestire la maglia del Cosmos. Il club di Montegiardino si è aggiudicato anche il premio per la Panchina d'oro, andato a coach Oscar Lasagni e quello per il Golden Boy, premio per il miglior giovane della stagione, è stato vinto da Samuel Pancotti, autore del definitivo 2-0 nella finale scudetto contro il Tre Penne. Bojan Gjurchinoski, protagonista di una strepitosa stagione col tre Fiori, che gli è valsa la coppa Titano, è stato eletto miglior straniero e si è aggiudicato il trofeo Koppe. Il premio come miglior gol della stagione è andato invece a Imre Badalassi del Tre Penne che ha incantato la giuria, con la rovesciata contro la Libertas. L'attaccante centrale ha calato la doppietta, aggiudicandosi anche il Bombardino d’Oro, con ben 26 reti segnate in stagione, di cui 24 siglate in campionato. Per altro Badalassi è il primo giocatore a vincere questo trofeo per ben tre volte, con tre maglie diverse, quella del Tre Fiori,della Folgore e del Tre Penne.

