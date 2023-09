CALCIO FEMMINILE Calcio Femminile, Andrea Soncin: "È un nuovo inizio, ci sarà attenzione per tutte, nessuna preclusione"

Calcio Femminile, Andrea Soncin: "È un nuovo inizio, ci sarà attenzione per tutte, nessuna preclusione".

Presentato Andrea Soncin, nuovo ct dell'Italia femminile: "Non ci sono preclusioni per nessuna calciatrice - ammette -. Voglio valutare tutte, mi è stato chiesto di fare calcio e il calcio si valuta per quello che si fa sul campo. La mia preoccupazione di questi 10 giorni è stata quella di valutare tutto con il mio staff, ma il messaggio deve essere chiaro: ci sarà attenzione verso tutte, mi aspetto risposte dal campo".

Nel video Andrea Soncin - ct Italia femminile

