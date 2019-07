Calcio femminile: USA e Svezia accolte in trionfo dopo il Mondiale

È atterrata in New Jersey la Nazionale di calcio statunitense, con la coppa sollevata al cielo dopo la vittoria nel mondiale francese. Un successo che si riflette anche sul mercato: la maglia degli Stati Uniti quest'anno è stata infatti la più venduta al mondo, superando anche quelle di campioni come Messi e Ronaldo. A festeggiare non sono però solo le statunitensi: anche la Svezia, che ha vinto la medaglia di bronzo nella finale per il terzo posto con l'Inghilterra, è stata accolta da una grandissima festa, iniziata in aeroporto e proseguita in piazza davanti a una folla di circa 25'000 persone, tra lanci di coriandoli e selfie.