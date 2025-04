LUTTO Calcio fermo per lutto, tutte le date dei recuperi

La morte di Papa Francesco ferma lo sport e stravolge i calendari che avevano a monte previsto un giorno di Pasquetta ricchissimo di appuntamenti. Il primo a indicare lo stop in segno di lutto è stato il calcio col Presidente Federale Gravina che attraverso un comunicato arrivato in tarda mattinata disponeva il rinvio di tutti gli incontri previsti dalla serie A alla serie D. Nemmeno mezz'ora e sulla via tracciata dal calcio, il CONI estende lo stop a tutte le attività sportive come segno -scrive il Presidente Malagò- simbolico e profondo, per riflettere sui valori che Francesco ha trasmesso in un decennio abbondante di Pontificato. Niente sport di giornata in Italia e dirigenti al lavoro per aggiustare un calendario già compresso di suo e con pochissime finestre a disposizione.

La serie C, che nel Lunedì di Pasqua aveva previsto il penultimo turno di campionato, ha traslocato la giornata a mercoledì alle 18. Così come la serie A che nella stessa giornata ha fissato alle 18,30 le gare non disputate, Un orario che rispetta le semifinali di ritorno di Coppa Italia (stesso giorno, ma alle 21). Un modo per non stravolgere, ma un modo impossibile per esempio per la B che invece venerdì approfittava della festività italiana per la trentacinquesima. La giornata saltata a Pasquetta sarà così recuperata tra lunedì 12 e mercoledì 14 maggio, dopo l'ultima giornata con conseguente slittamento dell'inizio dei playoff.

