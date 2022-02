Calcio: il danese Eriksen in campo con il Brentford, 259 giorni dopo l' arrestato cardiaco

Calcio: il danese Eriksen in campo con il Brentford, 259 giorni dopo l' arrestato cardiaco.

Christian Eriksen è tornato in campo a otto mesi (per la precisione, 259 giorni) dall'arresto cardiaco che ebbe in campo nella partita degli Europei tra Danimarca e Finlandia. Il danese ex Inter, al quale è stato impiantato un defibrillatore, è entrato in campo con il Brentford al 7' del secondo tempo della sfida di Premier League contro il Newcastle, in sostituzione di Jensen.

