SERIE C Calcio, il Rimini pareggia 1-1 a Pineto e chiude il girone d'andata a 28 punti Ora testa agli ottavi di Coppa Italia Serie C, mercoledì sera contro il Team Altamura.

Un punto prezioso per il Rimini che pareggia 1-1 sul campo del Pineto nella 19ª giornata di Serie C. Gli abruzzesi passano in vantaggio al 38’ con Gambale, ma i biancorossi trovano il pari al 76’ grazie al rigore trasformato da Ubaldi dopo il fallo di Ienco su Garetto. Nel finale, il Rimini soffre in inferiorità numerica per l’espulsione di Bellodi, ma difende il risultato. La squadra chiude il girone d’andata con 28 punti in settima posizione. Ora testa agli ottavi di Coppa Italia Serie C, mercoledì sera contro il Team Altamura.

