A 67 anni è morto Claudio Garella, a causa di problematiche cardiache in seguito a un intervento chirurgico. Fu protagonista assoluto dello storico scudetto del Verona di Bagnoli nel 1985. Quattro stagioni in gialloblu poi il trasferimento al Napoli dove ha conquistato il primo scudetto 1986-1987 con Diego Armando Maradona e Ottavio Bianchi in panchina.