SERIE A Calcio italiano: possibile ripartenza dalle semifinali di Coppa Italia

Il Consiglio di Lega studia una possibilità per ripartire con il calcio italiano e martedì prossimo porterà in assemblea una proposta per ricominciare dalle semifinali di ritorno di Coppa Italia Juventus – Milan e Napoli – Inter. Le due sfide verrebbero giocate, secondo questa ipotesi, il 27 e 28 maggio dando così la possibilità alle altre 16 squadre di Serie A di avere più tempo per la preparazione. Serie A che, invece, riprenderebbe il fine settimana del 31 maggio con chiusura il 2 agosto per lasciare spazio alle coppe europee.



