Due buone notizie per Massimiliano Allegri: all'allenamento di oggi della Juventus alla Continassa hanno partecipato anche Federico Chiesa e Giorgio Chiellini. L'esterno offensivo ha svolto tutto il lavoro con il gruppo ed è pienamente recuperato, il centrale è rientrato dopo che nei giorni scorsi aveva avuto contatti con un soggetto positivo al Covid. La squadra tornerà in campo domani per una doppia seduta.