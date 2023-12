SERIE A Calcio, l'Inter supera 3-0 il Napoli e torna in vetta

Calcio, l'Inter supera 3-0 il Napoli e torna in vetta.

L'Inter supera 3-0 il Napoli al "Maradona" nel posticipo della 14esima giornata di Serie A, risponde alla vittoria della Juventus a Monza e torna al comando della classifica. Prova di grande solidità e sostanza quella dei nerazzurri, che la sbloccano al 44' con un missile da fuori di Calhanoglu e poi trovano il raddoppio a inizio ripresa con un inserimento perfetto di Barella (62'). A chiudere i conti nel finale ci pensa Thuram (85'), su assist di Cuadrado.

Il Napoli lotta, colpisce una traversa con Politano sullo 0-0 e almeno in un paio di occasioni trova sulla sua strada un superlativo Sommer, ma alla fine deve arrendersi alla superiorità degli avversari. Primo ko in campionato per Mazzarri, che viene agganciato dalla Roma al quarto posto.

