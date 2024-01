SERIE A Calcio: l'Inter torna in vetta

Calcio: l'Inter torna in vetta.

Nonostante la partita in meno, l'Inter si è ripresa la vetta della classifica di A (con 54 punti) andando a vincere 0-1 a Firenze. Ha deciso il match il solito Lautaro Martinez, con la 19ma rete in campionato. La squadra di Simone Inzaghi ha approfittato al meglio della frenata della Juventus, ieri fermata in casa sull'1-1 dall'Empoli ed a quota 53. E domenica prossima c'è lo scontro diretto, a Milano. La Viola si deve mangiare le mani per aver sprecato la più grossa occasione da rete: il calcio di rigore che Nico Gonzalez, al rientro, si è fatto parare da Sommer.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: