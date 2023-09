SERIE C Calcio, la Lucchese vince ancora, 3-1 a Recanati Toscani al terzo risultato di fila, la squadra di Pagliari ancora a zero punti in classifica.

I rossoneri centrano la seconda vittoria consecutiva e portano a tre i risultati utili di fila. Ospiti pericolosi già al 7' con Guadagni, gran conclusione dalla distanza, Meli devia sul fondo. La Lucchese la partita la sblocca al 18' con un destro da fuori di Gucher, che porta avanti i suoi anche con la complicità del portiere. Lucchese in controllo della gara e che potrebbe raddoppiare al 24' con Guadagni, bel mancino, sul quale Meli si allunga per respingere. Portiere ancora protagonista, questa volta sul destro di Romero. Gli ospiti non sfruttano la disattenzione della Recanatese al 34' quando Romero può scappare verso la porta marchigiana, la conclusione del numero 9 è alta da posizione molto invitante.

Nella ripresa la Lucchese, subito l'episodio da rivedere. Yeboah serve Rizzo Pinna che finisce a terra sul contatto con Raparo, il giocatore cade fuori area, ma l'intervento è dentro e il direttore di gara decide per il fallo e il rigore. Sul dischetto Rizzo Pinna che non sbaglia per il 2-0 ospite. La Lucchese la potrebbe chiudere poco dopo, la palla finisce sul fondo. Dall'altra parte arriva il gol della Recanatese che invece la riapre, sugli sviluppi di una punizione, girata di testa di Melchiorri, la palla tocca la traversa prima di entrare. Buon momento dei marchigiani che hanno la palla del pari con Re, salva tutto Chiorra, con un gran colpo di reni. La squadra di Giovanni Pagliari meriterebbe di più. Ci si mette anche un po' di sfortuna quando la conclusione di Giampaolo centra l'incrocio dei pali. La Recanatese prova fino alla fine, ma prima del fischio di chiusura, in pieno recupero arriva il tris della Lucchese con un grandissimo gol di Tamburello, palla sotto l'incrocio e Lucchese a sette punti in tre partite.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: