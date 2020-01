SERIE C Calcio Mercato: autentica rivoluzione a Rimini. Presentati altri due nuovi acquisti: Mendicino e Paramatti Fatta anche per il portiere, si tratta del 21enne Gabriel Meli

Si contano sulle dita di una mano, forse anche meno, i superstiti di una rivoluzione senza precedenti almeno a Rimini. Quella che vedremo in questo girone di ritorno è un'altra squadra, esattamente come se iniziasse un altro campionato. Ed è proprio quello che vuole il Direttore Sportivo Ivano Pastore. Una rosa, che in un intero girone di andata strappa 12 punti, va rifondata. Gabriel Meli portiere classe 1999 in forza alla Primavera dell'Empoli lo scorso anno 20 presenze in C con la Pistoiese, ha vinto la concorrenza di Alessandro Zanellati e domani sarà aggregato al gruppo. Ieri, sono stati presentati Agnello e Letizia, oggi è toccato al difensore Lorenzo Paramatti e all'attaccante Ettore Mendicino.



