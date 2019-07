Calcio Mercato: colpo della Fermana, preso il forte esterno Antonio Bacio Terracino

La sua miglior stagione a Teramo 2017-2018 quando da esterno alto era riuscito ad andare in doppia cifra. Molto lontano dal suo standard lo scorso anno quando si è diviso tra Teramo e Potenza. Nelle sue qualità e al suo rilancio crede l'ex Direttore Sportivo del San Marino Masimo Andreatini che lo ha portato a Fermo. Per il gioco di Favio Destro, Antonio Bacio Terracino è giocatore ideale, per la velocità con la quale interpreta contropiede e ripartenze. Fermana, che ha praticamente ridisegnato la difesa cominciando dal portiere ex Frosinone Mattia Palombo; con gli arrivi del centrale 28enne Marco Manetta la scorsa stagione alla Cavese, dell'esterno Filippo Bellini classe 98 dal Modena, e di Donato De Pascalis dal Nardò. Il giovanissimo centrocampista del Torino Simone Isacco classe 2000. Vicinissimo l'accordo tra la Reggio Audace e l'ex portiere del Santarcangelo Michele Nardi lo scorso anno al Sud Tirol. Si chiude la storia tra il difensore ex San Marino, Carlo Pelagatti e l'Arezzo. Per Pelagatti la nuova destinazione è Padova. Massiccio il mercato in entrata e in uscita del Rimini. Ufficiali gli arrivi del difensore Marco Picascia classe 1994 la scorsa stagione in D con il Pomigliano, dell'attaccante 22enne Vincenzo Bellante 10 reti in D Tuttocuoio, del centrocampista belga Van Ransbeeck proveniente dal Catanzaro, del portiere 21enne Alessandro Santopadre lo scorso anno alla Paganese. Il Rimini avrebbe fatto richiesta a Francesco Scotti di rescindere il contratto. Per il momento il colpo di mercato più importante del nuovo sodalizio biancorosso è quello dell'ex difensore del Ravenna, il 26enne Matteo Boccaccini. In serie D prime conferme per il Cattolica. Dalla scorsa stagione restano il capitano Pasquini, i sammarinesi Simone Benedettini, Michele Cevoli e Davide Tomassini, il difensore Mingucci e il portiere Pozzi