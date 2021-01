Calcio Mercato: Il Cesena è pronto a sparare il botto Angiulli

28, centrocampista, è sotto contratto con la Sambenedettese fino al 30 giugno 2022. La società rossoblu continua a ritenere incedibile un giocatore così importante come Federico Angiulli e soprattutto non intende cedere un pezzo grosso del proprio scacchiere ad una diretta concorrente. Ma come spesso accade nel calcio se la volontà del giocatore è quella di cambiare aria per una meta ben precisa i contratti hanno valore limitato. Angiulli ammicca al Cesena. La madre è cesenate e lo stesso centrocampista ha più volte tessuto le lodi di una piazza che lo stuzzica molto.





Il Cesena ha offerto un contratto fino al 30 giugno 2023, Angiulli e il suo entourage parleranno con la società rossoblu per chiedere la cessione già in questa sessione di mercato. Per il Cesena sarebbe un grosso colpo che significherebbe una sola cosa: i bianconeri, vista la posizione attuale, proveranno la scalata alla serie B. Offerta del Pescara per Bortolussi: no secco, il capocannoniere del campionato resta a Cesena al 100% fino a giugno poi ovviamente si valuteranno le offerte, ma non è escluso che Mattia possa restare un punto fermo anche per le prossime stagioni. Scambio di terzini tra Imolese e Cesena. Via libera del Sassuolo al passaggio in prestito di Giuseppe Aurelio (classe 2000) dal Cesena all’Imolese. Contemporaneamente, il club bianconero preleva Mattia Tonetto (classe 2001), che era a Imola ma che è di proprietà del Frosinone. Ufficiale il Fano ha ceduto al Matelica il difensore classe 96 Valerio Zigrossi.