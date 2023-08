MONDIALI FEMMINILI Calcio Mondiali: Spagna ai quarti, 5-1 alla Svizzera Le spagnole sono le prime qualificate ai quarti di finale.

Calcio Mondiali: Spagna ai quarti, 5-1 alla Svizzera.

Troppa Spagna per la Svizzera, che chiude il discorso dopo un tempo. La squadra di Jorge Vilda la sblocca già dopo 5 minuti con Aitana Bonmati. La giocatrice del Barcellona finalizza in rete l'assist di Redondo Ferrer che prima colpisce il palo, poi recupera la sfera che tocca per la compagna. La Svizzera trova il pareggio all'11, clamoroso autogol di Codina che batte il proprio portiere con un retropassaggio. La Spagna ha grande qualità e al 17' torna in vantaggio con Alba Maria Redondo Ferrer, la giocatrice del Levante batte in anticipo l'avversaria e di testa firma il 2-1. Bonmati sigla la personale doppietta al 36': grande giocata in area di rigore sul cross dalla sinistra, controllo, finta e palla sul mancino, con sfera messa a giro in fondo alla rete, un gran gol. Prima della fine di tempo il poker Spagna con Codina. Il difensore del Barcellona risolve allo scadere del primo tempo una mischia in area da calcio d'angolo. Nel secondo tempo il definitivo 5-1 è di Jenifer Hermoso. La Spagna sfiderà nei quarti di finale la vincente di Olanda – Sudafrica.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: