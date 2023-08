MONDIALI FEMMINILI Calcio Mondiali, USA campione fuori ai rigori con la Svezia Stati Uniti eliminati ai rigori, Olanda avanti dopo il 2-0 al Sud Africa.

Clamoroso ai mondiali femminili. Le campionesse in carica degli Stati Uniti escono negli ottavi di finale ai calci di rigore contro la Svezia. Partita che non si sblocca nei 120 minuti, anche grazie alla super prestazione di Zecira Musovic. Il portiere del Chelsea gioca una gara incredibile con diversi interventi salva risultato. Nel primo tempo salva due volte su Lindsey Horan. Musovic tiene in partita la squadra anche nella seconda frazione, con un altro grande intervento sul Alex Morgan, la numero 13 gira di testa, la numero 1 respinge. Ai calci di rigore succede l'incredibile. Gli Stati Uniti segnano i primi tre, la Svezia sbaglia il terzo. Rapinoe, entrata nei supplementari, sbaglia. Errore ancora per la Svezia e match poi Stati Uniti, ma Smith non segna il gol del passaggio del turno. Lo realizza Blomqvist. Si va a oltranza. O'Hara centra il palo. Lina Hurting, ex Juventus, adesso all'Arsenal, trova il doppio intervento di Naeher. Tutti fermi. Gli Stati Uniti esultano per la parata, ma con la goal line technology, la francese Frappart assegna il gol che vale il passaggio del turno della Svezia e l'eliminazione degli Stati Uniti campioni in carica. Svezia ai quarti contro il Giappone.

L'Olanda supera il Sud Africa, squadra che ha estromesso l'Italia dai mondiali, con il risultato di 2-0. Al di là del punteggio finale in favore delle olandesi, le africane hanno dimostrato di valere qualcosa in più degli ottavi. Vantaggio Olanda con Jill Roord la più rapida a intervenire sul pallone sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La reazione del Sud Africa c'è. Prima la conclusione di Kgatlana, con respinta di Van Domeselaar. La numero 11 sudafricana ha un'altra grande occasione per il pari, ma non riesce a sfruttarla. Prima delle fine di tempo, altra opportunità per la capitana del Sud Africa che trova ancora l'opposizione del portiere olandese. Nella ripresa l'Olanda colpisce in contropiede con Lineth Beerensteyn. La giocatrice della Juventus trova la complicità del portiere del Sud Africa che sbaglia l'intervento. Vince l'Olanda 2-0 contro un buon Sud Africa. Nei quarti di finale l'Olanda sfiderà la Spagna.

