Calcio: oggi l'Assemblea Lega A su linee guida anti-crisi.

Una nuova assemblea della Lega Serie A è convocata oggi in videoconferenza, dopo quella di venerdì. All'ordine del giorno, tra gli altri ci sono le 'linee guida Serie A' per affrontare la crisi generata dall'emergenza Coronavirus e anche la questione degli stipendi. Al momento non risulta essersi sbloccata la trattativa con l'Assocalciatori, che nei giorni scorsi ha respinto la proposta di interrompere i pagamenti per quattro mesi, chiedendo il congelamento per un solo mese.



