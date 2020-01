Calcio: Premier; vince il Leicester, scivolone Mourinho

Il Leicester torna alla vittoria in Premier League dopo le due sconfitte consecutive subite dal Manchester City e dal Liverpool andando a vincere 3-0 a Newcastle. Un risultato che garantisce il secondo posto alle Foxes qualunque sia l'esito della sfida tra i Citizens e l'Everton di Carlo Ancelotti, una delle nove partite della 21/a giornata in programma il giorno di Capodanno.

Cade invece il Tottenham di Josè Mourinho, sconfitto 1-0 a Southampton dopo il già non brillante pareggio di sabato scorso in casa del Norwich fanalino di coda. Sono firmate da Perez, Maddison e dal giovane Choudhury le tre reti del Leicester, che vanta il terzo miglior attacco, e la seconda miglior difesa, del campionato inglese, mentre il Tottenham con tutte le sue punte non riesce a rimontare la rete realizzata da Ings al 17' del primo tempo. Mourinho rischia anche di perdere per qualche tempo Kane, infortunatosi a metà ripresa. Il bomber ha sofferto di un problema muscolare deviando in rete un cross dalla destra, rete peraltro annullata per fuorigioco dopo il controllo della Var.

In coda, importanti vittorie del Watford, che batte 2-1 il Wolverhampton per mantenere vive le speranze si salvezza, e dell'Aston Villa, impostosi con lo stesso risultato in casa del Burnley.