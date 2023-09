SERIE A Calcio, Serie A: la Roma crolla contro il Genoa Finisce 1-1 tra Fiorentina e Frosinone. Monza e Bologna chiudono sullo 0-0

Il Genoa ha travolto 4-1 la Roma nella gara che ha chiuso la sesta giornata di Serie A. Al Ferraris, la squadra di Gilardino ha sbloccato il match già al 5' con Gudmundsson. Dopo il pareggio di Cristante (22') ha rimesso il naso avanti al 45' con un super gol di Retegui, ma è nella ripresa che la formazione di Mourinho è crollata. Nel momento dell'assalto per il pareggio, prima Thorsby (74') e poi Messias (81') hanno calato il poker. Per la Roma 5 punti in sei partite, superata in classifica proprio dal Genoa.

Non arriva un'altra vittoria per la Fiorentina, che ritrova Nico Gonzalez e viene fermata sull'1-1 dal Frosinone: l'argentino va in gol al 19', ma la sua rete è vanificata dal pareggio di Soulé (70'). Quinto risultato utile consecutivo per i ciociari, imbattuti da tre gare allo Stirpe e salvati dall'ottimo Turati. I viola mancano l'aggancio alla Juventus e si portano al quinto posto con 11 punti, al fianco di Lecce e Napoli.

Monza e Bologna non riescono a sbloccare l’incontro: termina 0-0 all’U-Power Stadium tra le due formazioni, che si vedono annullare una rete a testa. Mota viene fermato dal Var per un fuorigioco millimetrico nel primo tempo, mentre il gol di Ferguson è reso vano da un fallo di Zirkzee. Espulso Saelemaekers nel finale. Salgono a sei punti in classifica i brianzoli, una lunghezza in meno degli emiliani.





